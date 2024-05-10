Arpaçay'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Arpaçay'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Arpaçay\'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kümbet köyünde hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi ve geniş güvenlik önlemleri alındı. Gözaltına alınan bir kişi hakkında tahkikat başlatıldı.

10.05.2024 11:58
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Arpaçay'da hayvan otlatma meselesinden dolayı çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Olay Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kümbet köyünde meydana geldi. Tarlada hayvan otlatma meselesi yüzünden başlayan sözlü tartışma daha sonra büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahların ateşlendiği kavgada Ö.B. vücuduna isabet eden mermi ile olay yerinde hayatını kaybederken, V.M.A. ile F.B.'de yaralandı. Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.

Öte yandan 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile ilgili 1 kişinin jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arpaçay'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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