Arsuz’da Denizde Beyin Kanaması Geçiren Vatandaş Kurtarıldı
13.09.2025 09:28
Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizde fenalaşan vatandaş, polis ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndü.

Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Üçgüllük Mahallesi sahilinde korku dolu dakikalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, denizde yüzen bir vatandaş aniden fenalaştı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Arsuz Deniz Polisi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşı denizden çıkardı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kişi, daha sonra hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren vatandaşın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

