Arsuz'da yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Arsuz'da yangın kontrol altına alındı

Arsuz\'da yangın kontrol altına alındı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otluk ve çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak büyümesi önlendi.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Arsuz, Hatay, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arsuz'da yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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