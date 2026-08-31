Arsuz'da yangın kontrol altına alındı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde otluk ve çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak büyümesi önlendi.
Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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