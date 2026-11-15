Artvin Borçka'da dere suları asfaltın altını oydu, Karagöl yolu çift yönlü kapandı - Son Dakika
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Artvin Borçka'da dere suları asfaltın altını oydu, Karagöl yolu çift yönlü kapandı

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Artvin Borçka\'da dere suları asfaltın altını oydu, Karagöl yolu çift yönlü kapandı
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Artvin'in Borçka ilçesinde sağanak sonrası taşan dere, Karagöl yolunun bir bölümünü çökertti ve güzergah çift yönlü ulaşıma kapandı. Sürücüler geri dönmek zorunda kalırken ekiplerin su seviyesi düşünce onarım çalışması başlatacağı öğrenildi.

Artvin'de etkili olan şiddetli sağanak, dere taşkınlarına ve yollarda hasara neden oldu. Borçka ilçesinde taşan derenin yolun bir bölümünü yıkması sonucu Karagöl yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

Kentte Arhavi, Hopa, Kemalpaşa, Borçka ve Murgul ilçelerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı derelerin debisi yükseldi. Yağışın yol açtığı heyelanlar ve yollarda oluşan hasar nedeniyle bazı köy yollarında ulaşım kesildi.

Borçka Karagöl güzergahında ise debisi yükselen dere taştı. Dere sularının asfalt zeminin altını aşındırması sonucu yolun bir bölümü çöktü. Yol çift yönlü ulaşıma kapanırken, güzergahı kullanan sürücüler geri dönmek zorunda kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin, su seviyesinin düşmesinin ardından yolun yeniden ulaşıma açılması için onarım çalışması başlatacağı öğrenildi. Yetkililer, sürücüleri heyelan ve taşkın riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Artvin Borçka'da dere suları asfaltın altını oydu, Karagöl yolu çift yönlü kapandı - Son Dakika
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