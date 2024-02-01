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Artvin'de 2 katlı evin çatısı alevlere teslim oldu

ARTVİN - Artvin'in Murgul ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Yangın ilçeye bağlı Küre mahallesinde meydana geldi. Aykan Yavuz ve Haydar Yavuz'un yaşadığı iki katlı evin çatısında yangın çıktı. Soba bacasından çıktığı tahmin edilen yangın bir anda evin çatısına yayıldı. Alevlerin yükselmesini fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Çevre binalara yayılmadan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışması başlatıldı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın hasara neden oldu