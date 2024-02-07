Artvin'de 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Artvin'de 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

Artvin\'de 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 2 organizatör ile birlikte 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda sakatlanan bir göçmen ise kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Yakalanan göçmenler sınır dışı edilirken, organizatörler tutuklandı.

07.02.2024 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Yusufeli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Yusufeli ilçesindeki Çağlayan köyü yol ayrımında gece saatlerinde şüpheli bir kamyoneti takip eden jandarma ekiplerince yapılan aramada, 2 organizatör ile birlikte 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yapılan araştırmalar sonucunda düzensiz göçmenlerden birinin kaçma girişimi sırasında bir kayalık arazide sakatlandığı tespit edildi. Sakatlanan göçmen Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) Timi ile AFAD ekibi tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere Erzurum Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, organizatörlerin ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Artvin Kapalı Cezaevi'ne teslim edildiği öğrenildi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Afganistan, Yusufeli, Jandarma, Artvin, Göçmen Kaçakçılığı, Tutuklama, Cezaevi, Yakalama, Hastane, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Artvin'de 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2024 23:48:31. #1.11#
SON DAKİKA: Artvin'de 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement