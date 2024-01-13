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Artvin'de ağaç yola devrildi, sürücü saniyelerle böyle kurtuldu - Son Dakika
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Artvin'de ağaç yola devrildi, sürücü saniyelerle böyle kurtuldu

Artvin'in Arhavi ilçesinde kar nedeniyle bir ağaç devrilerek yola düştü. Sürücü, tam o sırada yoldan geçerken saniyelerle kurtulmayı başardı. Olay, araç kamerasına yansıdı.

Artvin\'de ağaç yola devrildi, sürücü saniyelerle böyle kurtuldu
13.01.2024 - 17:08,  Güncelleme: 17:10
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Artvin'de ağaç yola devrildi, sürücü saniyelerle böyle kurtuldu

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde kar nedeniyle bir ağaç devrilerek yola düştü. Tam o sırada yoldan geçmeye çalışan sürücü saniyelerle kurtuldu, o anlar ise araç kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede tarihi Çifte Köprü'yü ve kar manzaralarını fotoğraflamak için bölgeye gitmek için yola çıkan fotoğrafçı Soner Kara, araç içerisinde canlı yayın yaparken bir anda heyelan meydana geldi.

Heyelanla birlikte devrilen ağaç yola düştü, sürücü Soner Kara ise olaydan saniyelerle kurtuldu. Yaşanan o anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA
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