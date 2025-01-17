Artvin'de Av Rehberi Kalp Krizinden Vefat Etti

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Artvin'de av rehberi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

ARTVİN - Artvin'de yasal av sırasında kalp krizi geçiren rehber, hayatını kaybetti.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Bağlıca Köyü Bağlar mevkiinde yasal av rehberliği yapan İsmail Alver (48), av sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olayın ardından bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi koşulları nedeniyle ekipler, olay yerine ancak 2 saatlik bir çalışmanın ardından ulaşabildi. Yapılan ilk incelemelerde Alver'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Alver'in cenazesi, ekiplerin yoğun çabasıyla ana yola indirildikten sonra cenaze nakil aracıyla Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.