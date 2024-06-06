Artvin'de batan gezi teknesinde kurtarılan Mete Okumuş hayatını kaybetti

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Artvin'de baraj gölünde batan gezi teknesinde kurtarılan Mete Okumuş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Artvin'de Kaledibi İskele mevkiinde bulunan Baraj bölünde bilinmeyen bir sebeple batan gezi teknesinden kurtarılan 5 kişiden biri olan Mete Okumuş hayatını kaybetti. Sudan çıkartılan ve Artvin Devlet Hastanesinde yoğum bakıma alınan Mete Okumuş yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar Ebru Tuğçe Okumuş, Talih Çavuş, Gözde Çavuş, Ümit Yerlikaya'nın durumları iyi olduğu öğrenildi. - ARTVİN