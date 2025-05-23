Artvin'de Dolandırıcılık Operasyonu: 25 Tutuklama

Artvin merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 25 tutuklama

ARTVİN - Artvin merkezli yürütülen 8 aylık soruşturma sonucunda, kendisini avukat olarak tanıtan dolandırıcıların cinsel içerikli ürün siparişi veren vatandaşları kişisel bilgileri üzerinden tehdit ve yalanlarla kandırarak milyonlarca liralık vurgun yaptığı ortaya çıkarıldı. İstanbul dahil 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda örgüt lideri dahil 36 kişi yakalandı, 25'i tutuklandı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde, 8 aydır süren teknik ve fiziki takip sonucunda, nitelikli dolandırıcılık suçlarına karışan organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli yakalandı. 25 kişi tutuklanırken, örgütün yaklaşık 1,7 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde bir vatandaşın, kendisini avukat olarak tanıtan kişi tarafından 208 bin TL dolandırılması üzerine başlatılan soruşturma, geniş kapsamlı bir operasyonla sonuçlandı. Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Balıkesir, Şanlıurfa, İzmir ve Hatay'da 39 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda suç örgütü lideri olduğu belirlenen 'Denge' lakaplı Ö.K. ile birlikte toplam 36 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kargo bilgileriyle vatandaşları tuzağa düşürdüler

Örgütün, cinsel içerikli ürün satışı yapan firmalar ve bu ürünleri taşıyan kargo şirketlerinden müştekilere ait kişisel bilgileri temin ettiği, daha sonra bu kişileri telefonla arayarak kendilerini savcı, avukat, icra memuru gibi tanıttıkları tespit edildi. Şüphelilerin, mağdurlara "Aldığınız ürün eksik ya da iade edilmedi, hakkınızda icra takibi başlatıldı" diyerek para talep ettikleri, ardından sahte banka dekontları ve BDDK evrakları göndererek dolandırıcılığı sürdürdükleri belirlendi.

Uyuşturucu vererek kendine bağlamış

Örgüt lideri Ö.K.'nin, dolandırıcılık faaliyetlerini sürdüren örgüt üyelerine 'prim' adı altında uyuşturucu madde vererek onları kendisine bağımlı hale getirdiği de ortaya çıktı.

Operasyonda çağrı merkezi, çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, sim kart, banka kartı, ruhsatsız silah ve sahte evraklar ele geçirildi. MASAK ile yürütülen ortak çalışmalar sonucunda, suçtan elde edilen yaklaşık 1,7 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu. Bu kapsamda 5 araç, 2 ev, 402 banka hesabı ve 18 kripto para hesabı donduruldu.