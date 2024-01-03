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Artvin'de endüstriyel dağcılar kayaları temizliyor - Son Dakika
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Artvin'de endüstriyel dağcılar kayaları temizliyor

Artvin-Şavşat karayolunda endüstriyel dağcılar, güvenlik önlemleri alındıktan sonra yamaçlardan düşme riski olan kayaları kontrollü bir şekilde temizliyor. Artvin'de sıkça meydana gelen heyelanlar nedeniyle Karayolları Bölge Müdürlüğü önlem çalışmalarını sürdürüyor. Endüstriyel dağcılar, yıl boyunca bu tür temizlik çalışmalarına devam edecek.

Artvin\'de endüstriyel dağcılar kayaları temizliyor
03.01.2024 - 09:42,  Güncelleme: 09:44
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Artvin'de karayolu güvenliğini tehdit eden yamaçlardaki kayalar, endüstriyel dağcılar tarafından temizleniyor.

Artvin- Şavşat karayolunda endüstriyel dağcılar, karayolunda gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra halatlarla tırmandıkları yamaçlardan karayoluna düşme riski olan kayaları levye, kriko ve bazen de patlatma yönetimiyle kontrollü şekilde düşürüyor. Artvin'de son zamanlarda sıklıkla meydana gelen heyelanlar nedeniyle Karayolları Bölge Müdürlüğü önlem çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Artvin- Ardahan Karayolunun 18. ve 22. kilometresi Varyant mevkiinde meydana gelen heyelanlar nedeniyle yol ulaşıma kapanmış maddi hasarlar oluşmuştu. Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açsa da çevredeki kayalar tehlike saçmaya devam ediyordu. Bu kapsamda Karayolları Bölge Müdürlüğünce trafik güvenliğini tehdit eden bölgede risk tespit edilen yamaçlardaki taş ve kayalar temizlenmeye başlarken, çalışmaların endüstriyel dağcılar tarafından yıl içinde devam edeceği öğrenildi. - ARTVİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Artvin'de endüstriyel dağcılar kayaları temizliyor - Son Dakika


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