Artvin\'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Artvin'de gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 Nisan'da göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda Kemalpaşa ilçesi Sarp Köyü mevkiinde durdurulan tırda arama yapıldı. Araçtaki 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan birinin İstanbul Maltepe'de 11 Ocak'ta gerçekleşen "kasten öldürme" olayının firarisi olduğu belirlendi. Diğer şahısların da dolandırıcılık, uyuşturucu madde bulundurmak ve çeşitli suçlardan arandıkları tespit edildi. Araçta gizlenen 2 organizatör de yakalandı. Şüphelilerden 1'i mahkemece serbest bırakılırken, 4'ü tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Yetkililer, göçmen kaçakçılığı ve suçla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini açıkladı. - ARTVİN