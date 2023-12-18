Artvin\'de heyelan: Kayalar aracın üzerine düştü

Artvin'in Murgul ilçesinde yamaçtan kopan kayalar park halindeki aracın üzerine düştü.

Heyelan ilçe merkezine bağlı Eski Çarşı mevkisindeki saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Yamaçtan kopan irili ufaklı kaya ve taşlar, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İlçe Başkanı Recep Levent Gülsuyu'nun park halindeki boş 08 AG 905 plakalı cipi üzerine düştü. Dev kayanın isabet ettiği araç hurdaya dönerken ilçedeki bazı şebeke suyunda hasar meydana geldi. Başkan Gülsuyu'nun, park ettiği aracından indikten saniyeler sonra heyelanın meydana gelmesi de muhtemel bir faciayı önledi. - ARTVİN