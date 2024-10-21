Artvin'de Kar Mahsur Kalma Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Artvin'de Kar Mahsur Kalma Kurtarıldı

Geniş Video İzle

Artvin'de yoğun kar yağışı nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan 4 kişi, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

21.10.2024 02:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de kar nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan 4 kişi, arama kurtarma ekiplerinin başarılı çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay ilçeye bağlı Büyükoba Yaylası Sarıçayır mevkide meydana geldi. Hakan Tatar, Çetin Tatar, Özkan Tatar ve Aykut Cancıoğlu'nun içinde bulunduğu araç, yayla yolunda aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle ilerleyemeyerek yolda kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, İl Özel İdaresi ve Şavşat Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Arazi araçlarıyla zorlu koşullarda bölgeye ulaşan arama kurtarma ekipleri, bir saatlik çalışma sonucunda araçta mahsur kalan 4 kişiye ulaştı. Kurtarılan kişilerin güvenliğini sağlayan ekipler, halatlar yardımıyla kara saplanan aracı da kurtardı.

"Bir saat içinde çalışma sonucu mahsur kalanları kurtardık"

Olayla ilgili açıklama yapan Şavşat Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mehmet Fatih Kaya, Artvin Valiliği ve AFAD Koordinasyon Merkezi'nden gelen ihbar üzerine 3 araç ve 14 kişilik bir ekiple yola çıktıklarını belirtti. Kaya, "Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda mahsur kalan kişileri ve araçlarını güvenli bir şekilde kurtardık" dedi.

Bölgedeki kar kalınlığı 40 santimetreyi bulurken kar yağışının devam ettiği ve yayla yollarında dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Güvenlik, 3-sayfa, Şavşat, Artvin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Artvin'de Kar Mahsur Kalma Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 Adana’da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
14:57 FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da St. Luke’s Hastanesinde tutuluyor FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
07:43 Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın
04:28 Beyoğlu’nda kahreden olay Anne ve bebeği evde ölü bulundu Beyoğlu'nda kahreden olay! Anne ve bebeği evde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 18:47:11. #1.12#
SON DAKİKA: Artvin'de Kar Mahsur Kalma Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.