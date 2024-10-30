Artvin'de Kaybolan İşçi İçin Arama Çalışmaları - Son Dakika
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Artvin'de Kaybolan İşçi İçin Arama Çalışmaları

Artvin\'de Kaybolan İşçi İçin Arama Çalışmaları

Şavşat'ta kaybolan işçi Murat Gezer'den 5 gündür haber alınamıyor. Arama kurtarma devam ediyor.

30.10.2024 15:23
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Artvin'in Şavşat ilçesi Karaağaç köyüne çalışmak için gelen 41 yaşındaki Samsunlu işçi Murat Gezer'den 5 gündür haber alınamıyor.

Alınan bilgilere göre, Samsun'da yaşayan Murat Gezer, prefabrik ev yapımı için 25 Ekim Cuma günü Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Karaağaç köyüne geldi. Fakat kendisinden en son 26 Ekim Cumartesi günü sabah saat 10.00'da haber alındı. Gezer, bütün kişisel eşyalarını geride bıraktı ve bir daha kendisine ulaşılamadı. Ailesinin ihbarı üzerine Jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Gezer'in kaybolmadan bir gün önce çekilmiş fotoğrafını paylaşan ailesi, Murat Gezer'in başına bir şey gelmiş olmasından endişe ettiklerini belirtti. Ekipler, dağlık ve ormanlık arazide kapsamlı bir arama çalışması yürütüyor.

Yetkililer ve Gezer'in ailesi, kendisini gören ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine haber vermesini istiyor. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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