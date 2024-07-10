Artvin'de Sağanak Yağış Sonucu Dereler Taştı, Araç Dereye Düştü - Son Dakika
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Artvin'de Sağanak Yağış Sonucu Dereler Taştı, Araç Dereye Düştü

Artvin\'de Sağanak Yağış Sonucu Dereler Taştı, Araç Dereye Düştü

Artvin'in Yusufeli ilçesinde kısa süreli etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dereiçi köyü deresi taştı. Bu durum köprü ve yolların sel suları altında kalmasına sebep oldu. Park halindeki bir araç ise yol çökünce dereye düştü. Sel, tarım arazilerine zarar verirken birçok köy yolunun da ulaşıma kapanmasına yol açtı. İlçe özel idare ekipleri yolları açmak için çalışma başlattı.

10.07.2024 20:53
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı. Park halindeki bir araç yol çökünce dereye düştü.

Yusufeli ilçesinde kısa süreli etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Dereiçi köyü deresi taşınca köprü ve yollar sel suları altında kaldı. Yol kenarında park halindeki bir araç ise yol çökünce dereye düştü. Çok sayıda tarım arazisine zarar veren sel, birçok köy yolunun da ulaşıma kapanmasına sebep oldu. İlçe özel idare ekipleri yolları açmak için çalışma başlattı.

Dereiçi köyünde aracı dereye düşen Sinan Yılmaz, bir anda etkili olan yağmur nedeniyle kısa sürede sel olduğunu ifade ederek, "Yolun kenarında aracım vardı. Dere bir anda yükselince köprüden geçmemize fırsat olmadı. Köprüyü su aldı ve yol çökünce aracım dereye düştü" dedi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Artvin'de Sağanak Yağış Sonucu Dereler Taştı, Araç Dereye Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin'de Sağanak Yağış Sonucu Dereler Taştı, Araç Dereye Düştü - Son Dakika
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