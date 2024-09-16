Artvin\'de Sel ve Taşkınlar

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Artvin'in Arhavi ve Hopa ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sel ve su taşkınlarına neden oldu. Meteoroloji verilerine göre Arhavi'de yağışlar 80 kilogramın üzerine çıkarken, Hopa'da çaylıkta mahsur kalan bir vatandaşlar ekiplerce kurtarıldı.

Artvin'de etkili olan şiddetli yağış Hopa ve Arhavi ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu. Sürücüler güçlükle ilerlerken yayalar yürümekte zorlandı. Bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Ekipler heyelanlı bölgeler için çalışa başlattı.

Arhavi'de etkili olan şiddetli yağış meteoroloji verilerine göre 80 kilogramın buldu. İlçede, Kapisre deresi bir kez daha taştı. Ekiplerin müdahalesiyle, yağmur sularıyla kaplanan cadde ve sokaklar temizlenme çalışması başlatıldı.

Çay tarlasında mahsur kalan kadın kurtarıldı

Hopa Sundura mahallesinde çay tarlasında çalıştığı sırada yağmura yakalanarak mahsur kalan Bedriye Yarar (56) HOPAK ekiplerince kurtarıldı. Suların yükselmesiyle yükselen derenin karşısında kalan Yarar, suyu gecemeyince ekiplere haber verdi. Bölgeye giden HOPAK ekipleri 56 yaşındaki kadını derenin karşı tarafına geçirerek kurtarmayı başardı.

Kentte yağışların yarın sabaha kadar devam edeceği bildirildi. - ARTVİN