Artvin\'de seyir halindeki araç alev aldı

Artvin'de Borçka- Hopa karayolunda Cankurtaran Tüneli mevkisinde seyir halindeyken alevlere teslim olan bir araç, kısa sürede büyüyen yangının ardından tamamen kullanılamaz hale geldi.

Artvin'in Borçka-Hopa karayolu üzerinde, Cankurtaran Tüneli yakınlarında seyir halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine Borçka Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından araç kullanılamaz hale geldi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ARTVİN