Artvin'de terasta fotoğraf çekmek isterken düşen genç, tuvaletin penceresine tutunarak hayatta kaldı - Son Dakika
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Artvin'de terasta fotoğraf çekmek isterken düşen genç, tuvaletin penceresine tutunarak hayatta kaldı

Artvin\'de terasta fotoğraf çekmek isterken düşen genç, tuvaletin penceresine tutunarak hayatta kaldı

Artvin'de manzara fotoğrafı çekmek isteyen Göktan Cörüt, terasta dengesini kaybederek aşağı düştü. Ancak alt kattaki tuvaletin penceresine tutunarak hayatta kalmayı başardı. Cörüt, yaşadığı korku dolu anları anlatırken itfaiye ekiplerinin kendisini kurtardığını belirtti.

23.07.2024 20:58
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Artvin'de terasta fotoğraf çekilmek isterken dengesini kaybedip düşerken son anda tuvaletin penceresine tutunarak hayatta kalan genç, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Artvin'de çıktığı terasta manzara fotoğrafı çekmek isteyen Göktan Cörüt (23), dengesini kaybederek aşağı düştü. Alt kattaki tuvaletin penceresine tutunarak hayatta kalan Cörüt, bir süre asılı kaldığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaşananları anlatan Göktan Cörüt, "Terasta fotoğraf çekinmek için demir korkuluklara oturmuştum. Bir anda dengemi kaybettim. Aşağı doğru düşerken tuvaletin camına tutundum. Etraftakiler yardımıyla kendimi sağlama aldım. 15 dakika filan orada asılı kaldım. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi, beni oradan kurtardı" dedi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Artvin'de terasta fotoğraf çekmek isterken düşen genç, tuvaletin penceresine tutunarak hayatta kaldı - Son Dakika

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