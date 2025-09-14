Artvin'de Tırla Otomobil Çarpışmaktan Son Anda Kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Artvin'de Tırla Otomobil Çarpışmaktan Son Anda Kurtuldu

Artvin\'de Tırla Otomobil Çarpışmaktan Son Anda Kurtuldu
14.09.2025 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin-Hopa yolunda hatalı sollama yapan tır, otomobili kazadan kurtardı. O anlar kamere kaydında.

Artvin- Hopa karayolunda hatalı sollama yapan bir tır, kazaya ramak kala durabildi. Karşı yönden gelen otomobil, tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Borçka ile Hopa arasında bulunan jandarma kontrol noktasına yakın bir virajda meydana geldi. Hopa istikametinden Artvin yönüne giden bir tır, sollama yaptığı esnada karşı yönden gelen Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim görevlisi Aşkın Göktürk'ün kullandığı otomobille burun buruna geldi.

Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, iki sürücünün de ani fren yaparak muhtemel bir facianın önüne geçtiği görülüyor. Olayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Aşkın Göktürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün muhtemel ciddi bir kazadan Allah'a şükür en küçük bir zarar görmeden kurtuldum. Yer: Artvin-Hopa yolu, jandarma kontrol noktası. Artvin yollarında tır kaynaklı tehlikeler son zamanlarda artmaya başladı maalesef" ifadelerine yer verdi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sosyal Medya, Otomobil, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, trafik, artvin, Medya, Yaşam, Kaza, Hopa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Artvin'de Tırla Otomobil Çarpışmaktan Son Anda Kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet soruşturması 5 kişi tutuklandı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 5 kişi tutuklandı
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı

10:07
Çinliler kafaya koydu 700 bin liraya otomobil satacaklar
Çinliler kafaya koydu! 700 bin liraya otomobil satacaklar
09:40
Şara, İsrail’in hevesini kursağında bıraktı Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
08:21
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
07:46
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump’ın araçlarını dinliyor
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump'ın araçlarını dinliyor
03:16
22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu
22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu
23:34
İlçeyi ayağa kaldıran kaza Vali gelip kalabalığı ikna etti
İlçeyi ayağa kaldıran kaza! Vali gelip kalabalığı ikna etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 10:28:35. #7.13#
SON DAKİKA: Artvin'de Tırla Otomobil Çarpışmaktan Son Anda Kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.