Artvin'de Trafik Denetimlerinde 45 Sürücü ve 118 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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Artvin'de Trafik Denetimlerinde 45 Sürücü ve 118 Araç Trafikten Men Edildi

Artvin Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen ay yapılan trafik denetimlerinde 45 sürücü ve 118 araç trafikten men edildi. Ayrıca, 571 sürücüye cezai işlem uygulandı. Mayıs ayı boyunca ise jandarma trafik birimleri tarafından toplamda 31 trafik güvenliği özel denetimi gerçekleştirildi.

05.06.2024 15:21
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Artvin'de geçen ay yapılan trafik denetimlerinde 45 sürücü ile 118 araç trafikten men edildi.

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafik güvenliğinin artırılması ve korunması çalışmalarında mayıs ayında 21 bin 310 sürücü ve aracın kontrol edildiği bildirildi. Denetimlerde 45 sürücü ve 118 araç trafikten men edilirken, 571 sürücüye de cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, jandarma trafik birimlerince 2024 yılı Mayıs ayı süresince; 4 radarlı hız denetimi, 8 motosiklet denetimi, 3 alkol denetimi, 5 yük ve yolcu taşıyan araçların denetimi, 1 traktör ve tarım işçilerini taşıyan araç denetimi, 4 emniyet kemeri denetimi, 3 cep telefonu denetimi, 3 okul servisi denetimi gerçekleştirildiği, icra edilen toplam 31 trafik güvenliği özel denetimi gerçekleştirildi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Artvin'de Trafik Denetimlerinde 45 Sürücü ve 118 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika

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