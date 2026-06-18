Artvin-Erzurum Karayolu Heyelan Nedeniyle Kapandı

Artvin- Erzurum karayolu, şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Şiddetli sağanak yağış Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkisini gösterdi. Şiddetli yağışların ardından Artvin-Erzurum Karayolu'nda yamaçtan kopan kaya ve toprak yolun kapanmasına neden oldu. Tünel girişinin tamamen kapandığı olayda çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine karayolları ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi alınan yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. - ARTVİN