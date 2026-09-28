Artvin Hopa'da kaygan yolda kamyon dere yatağına devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Artvin Hopa'da kaygan yolda kamyon dere yatağına devrildi, sürücü yaralandı

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Artvin Hopa\'da kaygan yolda kamyon dere yatağına devrildi, sürücü yaralandı
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Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Başoba köyünde gece yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyon dere yatağına devrildi, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Artvin'in Hopa ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonun dere yatağına devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Hopa ilçesine bağlı Başoba köyünde meydana geldi. Cemal Altuntaş'ın kullandığı 25 AEZ 645 plakalı kamyon, yağışlı havanın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına devrildi. İhbar üzerine olay yerine Hopa Belediyesi itfaiyesi, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Devlet Hastanesiİnceleme3. SayfaGüncelArtvinHopaKazaSon Dakika

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