Artvin Kemalpaşa\'da çay kamyonu şarampole yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde kontrolden çıkarak çaylık araziye yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Kemalpaşa ilçesine bağlı Papat köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin Yılmaz'ın kullandığı 08 ABF 919 plakalı çay kamyonu, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampoldeki çaylık araziye yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK), Hopa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dik yamaç ve zorlu arazi şartlarında yürütülen uzun süreli arama kurtarma çalışmalarının ardından ekipler, araca ve sürücüye ulaştı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kemalpaşa ilçesine bağlı Köprücü köyü nüfusuna kayıtlı Selahattin Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.