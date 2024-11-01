Artvin- Rize karayolu heyelan nedeniyle kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu
ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan Rize-Artvin karayolunun kapanmasına neden oldu. Dağdan kopan kaya ve toprak parçaları, yolu ulaşıma kapatarak trafikte uzun araç kuyruklarına yol açtı.
Olay, akşam saatlerinde Arhavi ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlar sonrası toprağın gevşemesiyle kopan kaya parçaları ve toprak, Rize-Artvin karayolunun bir bölümünü kapladı. Olayın hemen ardından Arhavi Belediyesi ve Karayolları ekipleri bölgeye sevk edilerek, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar başlatıldı.
Heyelan nedeniyle araçlar uzun süre yolda beklemek zorunda kalırken, bölgede trafik yoğunluğu arttı. Güvenlik önlemleri alınarak yolda çalışma başlatan ekipler, kaya ve toprak temizleme işleminin ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı.
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