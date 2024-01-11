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Artvin Valilik Binasına İsabet Eden Mermiyle İlgili Bir Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Artvin Valilik Binasına İsabet Eden Mermiyle İlgili Bir Kişi Gözaltına Alındı

Artvin'de gece saat 00.15 sıralarında, 20 yaşındaki E.Ö., rastgele havaya ateş etmiş, silahından çıkan mermilerden biri Artvin Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü penceresine isabet etmişti. Olayın ardından yapılan çalışmalarda, olayın E.Ö. adlı şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi ve şahıs gözaltına alındı. Adli tahkikat ise devam etmektedir.

Artvin Valilik Binasına İsabet Eden Mermiyle İlgili Bir Kişi Gözaltına Alındı
11.01.2024 - 21:04,  Güncelleme: 21:06
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Artvin'de Valilik binasına isabet eden mermiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Artvin'de gece saat 00.15 sıralarında, 20 yaşındaki E.Ö., rastgele havaya ateş etmiş, silahından çıkan mermilerden biri Artvin Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü penceresine isabet etmişti.

Olay sonrası Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Gece saat 00.15 sıralarında Valiliğimiz Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü penceresine kurşun isabet etmesi nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalarda; olayın, ilimiz nüfusuna kayıtlı 1994 doğumlu E.Ö. adlı şahıs tarafından, silahla rastgele havaya ateş açılması sonucunda meydana geldiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili araştırmalarda olay sırasında 3 şahıs ile birlikte alkollü oldukları tespit edilen E.Ö. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Başlatılan adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - ARTVİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Artvin Valilik Binasına İsabet Eden Mermiyle İlgili Bir Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika


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