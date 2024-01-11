Artvin Valilik Binasına İsabet Eden Mermiyle İlgili Bir Kişi Gözaltına Alındı

Artvin'de Valilik binasına isabet eden mermiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Artvin'de gece saat 00.15 sıralarında, 20 yaşındaki E.Ö., rastgele havaya ateş etmiş, silahından çıkan mermilerden biri Artvin Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü penceresine isabet etmişti.

Olay sonrası Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Gece saat 00.15 sıralarında Valiliğimiz Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü penceresine kurşun isabet etmesi nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalarda; olayın, ilimiz nüfusuna kayıtlı 1994 doğumlu E.Ö. adlı şahıs tarafından, silahla rastgele havaya ateş açılması sonucunda meydana geldiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili araştırmalarda olay sırasında 3 şahıs ile birlikte alkollü oldukları tespit edilen E.Ö. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Başlatılan adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - ARTVİN