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Artvin- Yusufeli karayolunda çökme nedeniyle ulaşıma kapatılan tünelin son hali görüntülendi

ARTVİN - Artvin-Yusufeli karayolu üzerindeki bulunan T14 tüneli üst beton korunağındaki çökme sonucu bir süre önce ulaşıma kapatılırken, çökmek üzere olan tünelin son hali görüntülendi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES projesi çerçevesinde ilçenin yeni yerleşimine ulaşım sağlayacak relokasyon yolları geçtiğimiz yıllarda hizmete açıldı. Toplam 56,7 kilometre uzunluğundaki 39 adet tünelden biri olan Ahalt mevkiindeki T14 Tüneli'nde geçtiğimiz aylarda kayma meydana geldi. 2 bin 460 metre uzunluğundaki T14 Tüneli'nin son 200 metresinde çatlaklar ve açılmalar her geçen gün artmaya devam ederken, tünel ulaşıma kapatılmıştı. Ulaşıma kapatılan tünel için alternatif yol yapılarak trafiğe bu şekilde sağlandı. Tünelin son hali görüntülenirken, günlerdir kapalı olan tünelin içinde bulunan beton bloklar düşüp karayoluna trafiğe kapattığı gözlendi.