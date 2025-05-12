Asansör montajında 6\'ıncı kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Batman'ın Sason ilçesinde asansör montajı yaparken 6'ncı kattan düşen Nusret Bozyer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sason ilçesinde 5 gün önce asansör montajı yaptığı sırada 6'ncı kattan düşen 40 yaşındaki Nusret Bozyer, ağır yaralanmıştı.

5 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Bozyer, burada tedavi altına alındı. Bozyer, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.