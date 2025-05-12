Batman'ın Sason ilçesinde asansör montajı yaparken 6'ncı kattan düşen Nusret Bozyer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sason ilçesinde 5 gün önce asansör montajı yaptığı sırada 6'ncı kattan düşen 40 yaşındaki Nusret Bozyer, ağır yaralanmıştı.
Ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Bozyer, burada tedavi altına alındı. Bozyer, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Asansör montajında 6'ıncı kattan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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