Asansör montajında 6'ıncı kattan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Asansör montajında 6'ıncı kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Asansör montajında 6\'ıncı kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Batman'ın Sason ilçesinde asansör montajı yaparken 6. kattan düşen Nusret Bozyer, hayatını kaybetti.

12.05.2025 11:13
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Batman'ın Sason ilçesinde asansör montajı yaparken 6'ncı kattan düşen Nusret Bozyer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sason ilçesinde 5 gün önce asansör montajı yaptığı sırada 6'ncı kattan düşen 40 yaşındaki Nusret Bozyer, ağır yaralanmıştı.

5 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Bozyer, burada tedavi altına alındı. Bozyer, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Asansör montajında 6'ıncı kattan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Gökhan Güler:
    Allah Rahmet Eylesin Mekanı Cennet Olsun İnşallah.... Yakınlarına başsağlığı diliyorum 5 0 Yanıtla
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