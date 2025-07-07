Asansörde Mahsur Kalan Yaşlı Kadın İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir binanın dış cephesindeki asansörde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Ekipler gelene kadar vatandaşlarla sohbet eden yaşlı kadın, kurtarılmasıyla rahat bir nefes aldı.

Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın dış cephesinde yer alan asansörde arıza yaşandı. 4'üncü kattaki evinden aşağı inmek için asansörü kullanan 80 yaşındaki Sultan A, kurtarılmak için itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, asansörde mahsur kalan Sultan A'yı vinç yardımıyla kurtardı. Ekiplerin bölgeye intikali esnasında sokaktaki vatandaşlarla sohbet eden kadın, kurtarılmasıyla rahat bir nefes aldı. - HATAY