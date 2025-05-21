Asayiş Ekibinin Kovalamacası: Yaya Ağır Yaralandı

"Dur" ihtarına uymayan otomobili kovalan motosikletli asayiş ekibinin çarptığı yaya ağır yaralandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de "dur" ihtarına uymayan otomobil ile kovalamaca yaşayan motosikletli asayiş ekibi, yaya olan üniversite öğrencisi Doğa G.'ye çarptı. Kazada genç kız ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezinde motosikletli asayiş ekibi bir aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan plakası öğrenilemeyen şüpheli araç ile motosikletli asayiş ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında motosikletli asayiş ekipleri Atatürk Caddesi üzerinde yaya olan üniversite öğrencisi Doğa G.'ye çarptı. Doğa G., olay yerine gelen ambulansla ÇOMÜ hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Doğa G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaçan otomobili yakalama çalışmaları ise devam ediyor.