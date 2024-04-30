Asılsız cinayet ihbarı aileyi korkuttu - Son Dakika
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Asılsız cinayet ihbarı aileyi korkuttu

Erzurum'da polise yapılan asılsız bir cinayet ihbarı, aileyi korku ve endişeye sevk etti. İhbar üzerine polis ekipleri hızla harekete geçti ancak evde herhangi bir olumsuzluk olmadığı ortaya çıktı. İhbarın asılsız olduğu belirlenirken, ailenin tepkisi ve sorumluların bulunması talebi oldu.

30.04.2024 23:01
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Asılsız cinayet ihbarı aileyi korkuttu

ERZURUM - Erzurum'da polise bir şahsın cinayete kurban gittiğine dair yapıla ihbar hareketli anlar yaşattı, ailenin yüreği ağzına geldi.

Güvenlik güçleri elektronik posta üzerinden kendilerine gelen ve 17 yaşındaki D.Y.'nin öldürüldüğüne dair ihbar üzerine hemen harekete geçti. Erzurum Aziziye ilçesi Sultan Alparslan Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katındaki adrese giden polis, kapının kilitli olduğunu gördü. Daha sonra aileye ulaşan polis ekipleri bir yanda da araştırma içine girdi. Bir süre sonra tedirgin ve korku içinde evlerine gelen aile kapıyı polis eşliğinde açtı. Evde herhangi bir olumsuzluğun olmaması herkese rahat bir nefes aldırdı. Bu arada hakkında "öldü" ihbarı yapılan D.Y.'nin de işyerinde olduğu belirlendi. D.Y.'nin anneannesi Z.C. yapılan asılsız ihbara tepki gösterdi ve sorumluların bir an önce bulunmasını istedi.

Kaynak: İHA

Erzurum, Kurban, Güvenlik, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Asılsız cinayet ihbarı aileyi korkuttu - Son Dakika

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