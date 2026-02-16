Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir jandarma personelini hedef alan asılsız sosyal medya paylaşımına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda sosyal medyada yaptığı paylaşımla bir jandarma personeli hakkında gerçeğe aykırı iddialarda bulunduğu belirlenen S.A. (23), Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3. Sayfa › Asılsız İddia: Jandarma Personeline Yalan Paylaşım - Son Dakika
