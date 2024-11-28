Aşiretler Arasındaki Husumet Barışla Noktalandı - Son Dakika
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Aşiretler Arasındaki Husumet Barışla Noktalandı

Aşiretler Arasındaki Husumet Barışla Noktalandı

Van'da Gevdan ile Goyii aşiretleri arasındaki husumet, kanaat önderlerinin çabalarıyla sona erdi. Barış yemeğinde konuşan liderler, olayı büyütmeden çözme kararlılığında olduklarını vurguladılar.

28.11.2024 16:55  Güncelleme: 17:01
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Van'da Gevdan ile Goyii aşiretleri arasındaki husumet, kanaat önderlerinin yoğun çabalarıyla barışla sonuçlandı.

Van'da Gevdan ile Goyii aşiretleri arasında yaklaşık 15 gün önce bir kişinin ölümüyle başlayan husumet, kanaat önderlerinin yoğun çabaları sayesinde barışla noktalandı. Bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeğinde konuşan Gevdan Aşiret Lideri Mehmet Arslan, daha önceleri bu tür olaylarda ikinci bir tarafa ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, "Bugün çok daha farklı bir boyut gösterdi. Düne kadar bu tür olaylarda ikinci bir tarafa ihtiyaç duyuluyordu. Oysaki başkanım bize çok daha değişik bir gün yaşattı. Artık bir başkası araya girerek değil de aile ile bire bir karşıya gelerek o kadar sağduyulu davrandı ki hiç kimseyi araya bırakmadık. Bu olayda hiçbir insanın günahı yok. Önceden belirlenmiş bir olay değil. Tamamen kazaya benzer bir şekilde gece olan bir olay. Başkanım da bu şekilde olaya bakarak bunu aşiretçiliğe dökmeden tam tersine yapıcı bir şekilde yaklaştı. Bugün her iki aile var. Bunun alt zeminini yapan ve çabasından dolayı Cafer Başkanıma, yaklaşımlarından dolayı çocuğun ailesine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Şırnak Uludere ilçesine bağlı Hilal Belde Belediye Başkanı Cafer Benek ise her iki ailenin de devletinin yanında yer alıp hukuka inandıklarını belirterek, "Öncelikle bir hukuk devletinde yaşıyoruz. Bu tür olaylarda hepimiz öncelikle hukukumuza güvenmiş insanlarız. Bu tür şeyleri kanuna bırakmamız lazım. İkincisi burada bir olay oldu. Bu olayda, her iki tarafın en yakınları olan kardeşleri dahi bu olaydan haberdar değillerdi. Kendileri arasında bir tartışma oldu. Tartışmanın sonucunda böyle bir kaza, böyle bir bela ikisinin önüne geldi. Tabii biz bu olayı büyütmeden, aşiretçiliğe dökmeden, iki aile ile bir araya gelip bu konuyu kapattık. Ben bu manada Mehmet Ağa'ya, Tahsin Beşitoğlu'na, Ali Kılıç'a çok teşekkür ediyorum. Bu konuda çok emekleri oldu. Bu konular bir an evvel aileler arasında kapatılmalı ve hukuka bırakılmalı. Çünkü biz bir hukuk devletinde yaşıyoruz. Burada bizim görevimiz iki ailenin olayını büyütmemek ve devletimize yardım etmektir. Burada emniyet mensupları olsun, jandarma olsun bunları yormadan bu olayları kapatmak istedik. Ben şahsım adına her iki tarafa da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kürtçe yapılan duaların ardından tören, ikramlarla sona erdi. - VAN

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Yaşam, Hukuk, van, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aşiretler Arasındaki Husumet Barışla Noktalandı - Son Dakika

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