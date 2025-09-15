Aşkale\'de Anız Yangını: 100 Dönüm Alan Kül Oldu

Aşkale'nin Güneyçam Köyü'nde çıkan anız yangınında 100 dönüm alan kül oldu. İlçeye bağlı Güneyçam köyünde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yaklaşık 100 dönümlük alanı etkisi altına aldı. Köy halkının ihbarı üzerine bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Köylüler de kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek ekiplere destek oldu. Yoğun çabaların ardından yangın 3 saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alındı.

Yangında geniş bir tarım arazisi zarar görürken, çıkış nedeni araştırılıyor. Yetkililer anız yakmanın hem çevreye hem de tarım arazilerine büyük zarar verdiğini hatırlatarak vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı. - ERZURUM