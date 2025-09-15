Aşkale'de Anız Yangını: 100 Dönüm Alan Kül Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Aşkale'de Anız Yangını: 100 Dönüm Alan Kül Oldu

Aşkale\'de Anız Yangını: 100 Dönüm Alan Kül Oldu
15.09.2025 09:13  Güncelleme: 09:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Güneyçam Köyü'nde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek 100 dönümlük alanı etkisi altına aldı. Yangın, köylülerin ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla 3 saat içerisinde kontrol altına alındı. Yetkililer anız yakmanın zararlarına dikkat çekti.

Aşkale'nin Güneyçam Köyü'nde çıkan anız yangınında 100 dönüm alan kül oldu. İlçeye bağlı Güneyçam köyünde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yaklaşık 100 dönümlük alanı etkisi altına aldı. Köy halkının ihbarı üzerine bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Köylüler de kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek ekiplere destek oldu. Yoğun çabaların ardından yangın 3 saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alındı.

Yangında geniş bir tarım arazisi zarar görürken, çıkış nedeni araştırılıyor. Yetkililer anız yakmanın hem çevreye hem de tarım arazilerine büyük zarar verdiğini hatırlatarak vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

erzurum, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aşkale'de Anız Yangını: 100 Dönüm Alan Kül Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak Başbakanı Sudani’den İsrail’e karşı “İslam İttifakı“ çağrısı Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e karşı "İslam İttifakı" çağrısı
CHP’li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
Susam üreticileri tepkili: 200 TL’nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi
Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti
Jhon Duran’dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf Apar topar sildi Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf! Apar topar sildi

08:54
Son noktayı koydular Trabzonspor’un iptal golünde karar doğru mu
Son noktayı koydular! Trabzonspor'un iptal golünde karar doğru mu?
08:31
Emmy sahnesinde cesur çıkış: Yahudi aktrist Einbinder’den Filistin’e özgürlük mesajı
Emmy sahnesinde cesur çıkış: Yahudi aktrist Einbinder'den Filistin'e özgürlük mesajı
08:16
Gol mü değil mi Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
Gol mü değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
07:48
Hikmet Çetin’den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
Hikmet Çetin'den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
07:36
Trump’tan Katar’ı vuran Netanyahu’ya çok sert uyarı
Trump'tan Katar'ı vuran Netanyahu'ya çok sert uyarı
07:27
CHP’de kurultay davası bugün İşte muhtemel 5 senaryo
CHP'de kurultay davası bugün! İşte muhtemel 5 senaryo
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 09:16:29. #7.11#
SON DAKİKA: Aşkale'de Anız Yangını: 100 Dönüm Alan Kül Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.