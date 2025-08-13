İbrahim Çetin, asker ocağında aldığı acı haberle yıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

İbrahim Çetin, asker ocağında aldığı acı haberle yıkıldı

İbrahim Çetin, asker ocağında aldığı acı haberle yıkıldı
13.08.2025 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde davulculuk yapan ve sosyal medyada yaptığı askerlik paylaşımıyla gündem olan İbrahim Çetin, askere teslim olduktan kısa süre sonra anneannesini kaybetti. Genç adam, geçen yıl da babasını kaybetmişti.

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Şıhlar köyünde davulculuk yapan İbrahim Çetin, yaklaşık bir yıl önce babası Metin Çetin'i kaybetti. Askerlik görevini yerine getirmek için hazırlanan Çetin, annesiyle çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "Sadece garibanlar mı gider askere" notuyla paylaşmış, bu paylaşım kısa sürede çok konuşulmuştu.

UĞURLAMA KONVOYU DÜZENLENDİ

Çetin'in paylaşımının ardından ailesi ve arkadaşları, onun için askere uğurlama programı düzenledi. Çetin, duygularını, "Babamın olmayışı beni duygulandırdı. O duyguyla bir fotoğraf paylaştım ve açıklama yaptım. Çok sayıda destek aldım. Başta İlçe Kaymakamımız Enver Yılmaz, Belediye Başkanımız Hasan Kara, İlçe Jandarma Komutanımız Doğu Kan Altın ve tüm arayan, soran, buraya kadar gelip konvoya katılan herkese teşekkür ediyorum" sözleriyle ifade etmişti.

ACI HABER ASKER OCAĞINDA GELDİ

Geçtiğimiz gün vatani görevini yapmak üzere Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı'na teslim olan Çetin, kısa süre sonra anneannesinin vefat haberini aldı.

Asker İbrahim Çetin, asker ocağında aldığı acı haberle sarsıldı

BABASI DA GEÇEN YIL VEFAT ETMİŞTİ

Babası Metin Çetin'i yaklaşık bir yıl önce kaybeden Çetin, askere gitmeden önce üzgün olduğunu belirtip, "Babamın olmayışı beni duygulandırdı. O duyguyla bir fotoğraf paylaştım ve açıklama yaptım. Çok sayıda destek aldım. Başta İlçe Kaymakamımız Enver Yılmaz, Belediye Başkanımız Hasan Kara, İlçe Jandarma Komutanımız Doğu Kan Altın ve tüm arayan, soran buraya kadar gelip konvoya katılan herkese teşekkür ediyorum" demişti.

İbrahim Çetin, Sosyal Medya, Sosyal Medya, Boyabat, 3-sayfa, Gündem, Medya, Yaşam, Sinop, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İbrahim Çetin, asker ocağında aldığı acı haberle yıkıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Onur Evren:
    Askere teslim olmak nedir ya yapacağınız haberin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Otobüste panik anları Herkes alkollü sandı ama gerçek çok başka çıktı Otobüste panik anları! Herkes alkollü sandı ama gerçek çok başka çıktı
Köfteci Yusuf Süper Lig’in efsane takımına sponsor oldu Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Ezber bozan sözler İşte Şener Üşümezsoy’un ’’En rahat uyuyacağım yer’’ dediği ilimiz Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un ''En rahat uyuyacağım yer'' dediği ilimiz
Halit Yukay’ın tekne kazasında yeni detay Gemideki izler tutuklama getirdi Halit Yukay'ın tekne kazasında yeni detay! Gemideki izler tutuklama getirdi
Fenomenin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı Fenomenin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı
İki arkadaş serinlemek için girdikleri denizde can verdi İki arkadaş serinlemek için girdikleri denizde can verdi
MasterChef Ayten Saner’in hayatı dram çıktı Anlattıkları yürek burktu MasterChef Ayten Saner'in hayatı dram çıktı! Anlattıkları yürek burktu
Doktor Sedanur Bağdigen’in esrarengiz ölümünde veda notu ortaya çıktı Doktor Sedanur Bağdigen'in esrarengiz ölümünde veda notu ortaya çıktı
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı

10:19
Osmaniye’de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
Osmaniye'de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
10:12
Tavşanların korkutucu değişimi ABD’nin uykularını kaçırdı
Tavşanların korkutucu değişimi ABD'nin uykularını kaçırdı
09:55
Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi
Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi
14:23
Neşet Ertaş’ın kardeşi zor durumda Turnelerden sokaklara
Neşet Ertaş'ın kardeşi zor durumda! Turnelerden sokaklara
14:12
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
14:10
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
13:57
Yolcu trenle peron arasında sıkıştı Acı çığlıkları istasyonu metroyu inletti
Yolcu trenle peron arasında sıkıştı! Acı çığlıkları istasyonu metroyu inletti
13:51
İclal Aydın’ı yıkan acı haber
İclal Aydın'ı yıkan acı haber
13:45
“Deprem olmaz“ denilen il için uykuları kaçıracak uyarı Uzmanı büyüklük bile verdi
"Deprem olmaz" denilen il için uykuları kaçıracak uyarı! Uzmanı büyüklük bile verdi
13:31
İlçede göz gözü görmüyor Cudi ve Gabar dağları kayboldu
İlçede göz gözü görmüyor! Cudi ve Gabar dağları kayboldu
13:29
Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu
Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu
13:16
Ali Koç’tan tatil eleştirilerine yanıt: Geziyorum tozuyorum yazın ya
Ali Koç'tan tatil eleştirilerine yanıt: Geziyorum tozuyorum yazın ya
13:12
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 10:38:36. #7.11#
SON DAKİKA: İbrahim Çetin, asker ocağında aldığı acı haberle yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.