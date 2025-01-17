Asker Kaçağı Bolu'da Yakalandı - Son Dakika
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Asker Kaçağı Bolu'da Yakalandı

Asker Kaçağı Bolu\'da Yakalandı

Bolu'da 'dur' ihtarına uymayan 23 yaşındaki asker kaçağı, polisten kaçarken yakalandı.

17.01.2025 14:34
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Bolu'da asker kaçağı olduğu gerekçesiyle polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 23 yaşındaki genç, saklandığı apartmanda polis ekipleri tarafından yakalandı. 23 yaşındaki genç, 'Askeri Ceza Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın kaçma ve yakalanma anları bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Gölyüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan polis ekipleri araçları tek tek durdurup denetim yapmaya başladı. Denetim esnasında ekipler, bir otomobilin sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. Sürücü B.S.A. polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Bir süre ilerledikten sonra otomobilini yol kenarında bırakan B.S.A. koşarak kaçmaya başladı. Bir apartmana saklanan B.S.A. polis tarafından yakalandı. B.S.A.'nın asker kaçağı olduğu için aranması olduğu ve bu sebeple kaçtığı öğrenildi. Şüpheli, 'Askeri Ceza Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahsın saklanma ve yakalanma anları apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. - BOLU

Kaynak: İHA

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