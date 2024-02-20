FETÖ\'nün sınav yapılanmasına operasyon! 20 gözaltı

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İstanbul ve Ankara için yaptığı seçim tahmini bomba

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY mensuplarının KPDS, ALES, ÜDS, YDS ve Askeri Liselere Giriş Sınavları (ALS) ile Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO) mülakatlarıyla ilgili soruşturma kapsamında toplam 20 şüpheli gözaltına alındı.

SORULARA ERİŞİP FETÖ MENSUPLARINA AKTARDILAR

2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, ÜDS, YDS sınav sorularının FETÖ mensuplarınca usulsüz şekilde alınarak sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıtılmasıyla ilgili 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bir diğer FETÖ soruşturması 2010 ve 2012 yıllarında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavları (ALS) hakkındaki soruşturma kapsamında 2 şüpheli ve 2015 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO), 2011 Deniz Harp Okulu (DHO) ve 2014 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu (DAMYO) mülakatlarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli olmak üzere toplam 8 şüpheli Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.