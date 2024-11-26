Askerlik Şubesi'nde Şüpheli Çanta Paniği - Son Dakika
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Askerlik Şubesi'nde Şüpheli Çanta Paniği

Bolu'da Askerlik Şubesi yanında bulunan şüpheli çanta, kontrollü olarak patlatıldı.

26.11.2024 16:57
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Askerlik Şubesi yanında şüpheli çanta paniği

BOLU - Bolu'da Askerlik Şubesi giriş kapısının yanında bulunan şüpheli çanta, fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Çantanın içinden cüzdan ve bir miktar para çıktı.

Olay, Ali Rıza Tekemen Caddesi üzerindeki Askerlik Şubesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 15.00 sıralarından bu yana Askerlik Şubesi'nin giriş kapısının yanında duran gri renkli bir çanta vatandaşlar tarafından fark edildi. Çantanın bir gündür aynı yerde olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, çevredeki vatandaşları güvenli bir alana aldı. Bomba imha uzmanları, bomba imha robotu ile çantayı inceledikten sonra, fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Patlama sonrası çantanın içinden bir cüzdan çıktı, içindeki paralar da etrafa saçıldı. Çantada bulunan kimlikten sahibinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Askerlik Şubesi'nde Şüpheli Çanta Paniği - Son Dakika

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