ASKİ, Kuşadası\'nda Yeni Abone ve Tahakkuk Şubesini Hizmete Açtı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Aydın'ın tüm ilçelerinde hizmetlerini vatandaşlar ile buluşturmaya devam ediyor.

ASKİ Abone ve Tahakkuk Şubesi, Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde yeni yerinde hizmete başladı. Yeni ASKİ Abone ve Tahakkuk Şubesi, Güzelçamlı Mahallesi Özer Türk Caddesi'nde No 18/B'de yer alıyor. Vatandaşlar şubeden tüm abonelik ve vezne işlemlerini gerçekleştirebilecek, bilgi edinebilecek, dilek ve şikayetlerini iletebilecek. - AYDIN