Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 6 terörist daha etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

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MSB, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine 6 Şubat'ta düzenlenen hava harekatında 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.

08.02.2025 15:06
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, terörü kaynağında yok etme kararlılığı vurgulandı. Bakanlık Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine 6 Şubat'ta düzenlenen hava harekatı sonucunda 6 PKK'lı teröristin daha Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Böylelikle bölgede etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 9'a yükseldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada operasyonların, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ettiğine dikkat çekildi.

Irak\'ın kuzeyine hava harekatı! 6 terörist daha etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Savunma, Güncel, Dünya, Irak, PKK, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 6 terörist daha etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ercan Karatas:
    it sürüsü gibiler bir türlü bitmiyorlar 12 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ne bitmezmiş bunlar ya 12 1 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    oda neki daha daha elleriniz dert görmesin 11 1 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    büyük baslari halledin . kücük itler zaten zararsiz 1 1 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Sarı torba imalatına hız kesmeden devvam 0 0 Yanıtla
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