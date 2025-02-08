Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, terörü kaynağında yok etme kararlılığı vurgulandı. Bakanlık Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine 6 Şubat'ta düzenlenen hava harekatı sonucunda 6 PKK'lı teröristin daha Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Böylelikle bölgede etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 9'a yükseldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada operasyonların, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ettiğine dikkat çekildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 6 terörist daha etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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