Assam'da Sel Felaketi: 51 Ölü - Son Dakika
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Assam'da Sel Felaketi: 51 Ölü

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Hindistan'ın Assam eyaletindeki selde can kaybı 51'e yükseldi, 900 köy sular altında kaldı.

Hindistan'ın Assam eyaletindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde etkisini sürdüren muson yağmurlarının yol açtığı selde bilanço ağırlaşıyor. Yerel medyaya göre sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi. Eyalet genelindeki 11 bölgede 900 köyün sular altında kaldığı aktarıldı. Yaklaşık 300 bin kişinin yardım kamplarına sığındığı belirtildi. Polis, afet müdahale ekipleri ve gönüllülerin mahsur kalanları kurtarmak ve selden etkilenen bölgelere temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırmak için çalışmaları sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Hindistan, 3. Sayfa, Assam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Assam'da Sel Felaketi: 51 Ölü - Son Dakika

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