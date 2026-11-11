Assam'da yolcu treninin lokomotif dahil 6 vagonu raydan çıktı, 7 kişi yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Guwahati yakınlarında Assam-Kalküta-Sairang seferini yapan yolcu treninin lokomotif dahil 6 vagonu raydan çıktı, 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda acil durum ekibi yönlendirildi; kazanın nedeni henüz bilinmiyor ve soruşturma açıldı.
Hindistan'da yolcu treninin lokomotif dahil 6 vagonunun raydan çıkması sonucu 7 kişi yaralandı.
Hindistan'ın Assam eyaletindeki Guwahati şehri yakınlarında Assam-Kalküta-Sairang seferini yapan yolcu treni raydan çıktı. Bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. Kazada, yolcu treninin lokomotif dahil 6 vagonunun raydan çıkması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Lokomotif içerisinde kaydedilen görüntüler, makinistin fren basıncının düşmediğini ve imdat frenini çekmesine rağmen frenlerin tutmadığını söylediği duyulurken, lokomotifin daha sonra barikata çarptığı ve raydan çıktığı görüldü.
Kaynak: İHA
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