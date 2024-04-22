Astsubayın isteği üzerine mezar yeri belirlendi - Son Dakika
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Astsubayın isteği üzerine mezar yeri belirlendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Halil Kurt, bir yıl önce babasına 'bana bir şey olursa beni köyüme gömün' diyerek mezar yerini göstermiş. Kurt'un cenazesi, Adana'nın Kozan ilçesinde babasının gösterdiği yerde toprağa verildi.

22.04.2024 20:04  Güncelleme: 20:07
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Kazada ölen Astsubay, bir yıl önce 'bana bir şey olursa beni köyüme gömün' diyerek mezar yerini göstermiş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde trafik kazasında ölen astsubay, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde bir yıl önce babasına gösterdiği yerde toprağa verildi

ADANA - Şırnak'ın Cizre ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Halil Kurt'un cenazesi, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde bir yıl önce babasına gösterdiği yerde toprağa verildi. Baba Saim Kurt, oğlunun 'Ölürsem cenazemi köyüme buraya gömün' dediğini kazadan da yarım saat önce telefonda görüştüğünü söyledi.

3 çocuk babası Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Halil Kurt, astsubay arkadaşı Ozan Y. ile görev yaptığı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden Cizre'ye giderken yaşanan kazada hayatını kaybetti.

Kurt'un cenazesi bugün memleketi Adana'nın Kozan ilçesine getirildi. Astsubay Kurt için Bağtepe Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törende Halil Kurt'un babası Saim Kurt, sağlık görevlilerinin yardımı ile ayakta durdu.

Astsubay Halil Kurt'un cenazesi kılınan namazın ardından defnedildi.

Gözyaşları ve dualarla oğlunu son yolculuğuna uğurlayan baba, oğluyla kaza yapmadan yarım saat önce görüştüğünü ve sonrasında da trafik kazasının yaşandığını söyledi. Baba Kurt, oğlunun kendisine 'bana bir şey olursa beni köyüme gömün' diyerek mezar yerini de gösterdiğini söyledi.

Anne Ayşe Kurt da törende gözyaşlarına hakim olamayarak, "Senin cenazen mi gelecekti?" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Astsubayın isteği üzerine mezar yeri belirlendi - Son Dakika

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