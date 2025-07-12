Aşure Etkinliğinde Birlik Mesajı

Adıyaman'da Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure programına katılan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan ve beraberindeki il yönetim kurulu üyeleri, Şeybor ziyaretinde düzenlenen aşure etkinliğine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu programda, aşurenin paylaşma, hoşgörü ve kardeşliği simgeleyen anlamı bir kez daha ön plana çıktı.

Etkinlikte konuşan Başkan Kablan, "Aşurenin simgelediği paylaşma, hoşgörü ve sevgi duygularıyla bir kez daha bir araya geldik. Farklılıklarımızın aslında zenginliğimiz olduğunu, ortak değerlerde buluşmanın mümkün ve kıymetli olduğunu bu güzel ortamda hep birlikte gördük," dedi.

Vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Kablan, bu tür manevi buluşmaların toplumsal dayanışmaya büyük katkı sunduğunu belirtti. "Bir olmanın, iri olmanın, diri olmanın" anlamını taşıyan bu gibi etkinliklerin toplumun temel değerlerini güçlendirdiğini ifade etti.

Programın sonunda kendilerini sıcak bir şekilde karşılayan tüm katılımcılara teşekkür eden Başkan Kablan, "Kardeşliğin, birliğin ve dayanışmanın daim olduğu nice güzel buluşmalarda yeniden bir arada olmayı temenni ediyoruz," diyerek sözlerini tamamladı. - ADIYAMAN