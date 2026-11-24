Samsun'un Atakum ilçesinde bisikletiyle badem satarak geçimini sağlayan engelli vatandaş, kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğrayarak yere düştü. Saldırı sonucu protez dişi yerinden çıkan vatandaş, kendisine yardım eden çevredeki vatandaşların desteğiyle ayağa kalktı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Atakum ilçesi Atakent Mahallesi'nde bir kafenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle badem satan Aykut Güler (34), yanına gelen kimliği belirsiz bir kişinin "Hacı abiyi gördün mü?" sorusuna "Görmedim" diye cevap verdi. Bunun üzerine şahıs, Güler'in peşinden giderek aniden saldırdı.

Saldırı sonucu yere düşen Güler'in protez dişi yerinden çıktı. Hidrosefali hastası olduğu ve beyninde sıvı birikmesi nedeniyle denge sorunu yaşadığı öğrenilen Güler'e çevredeki vatandaşlar yardım etti. Yere saçılan bademleri de toplayarak kendisine destek olan vatandaşlar, Güler'in mağduriyetini gidermeye çalıştı. Saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yüzde 52 engelli raporu bulunan Aykut Güler'in yaklaşık 4 yıldır bisikletiyle badem satarak geçimini sağladığı öğrenildi. Polis merkezine giderek şikayetçi olan Güler, kendisine saldıran kişinin bulunmasını ve cezalandırılmasını istedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatarak saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.