Ataşehir'de 13 yaşındaki kıza taciz suçundan şoföre hapis cezası - Son Dakika
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Ataşehir'de 13 yaşındaki kıza taciz suçundan şoföre hapis cezası

Ataşehir\'de 13 yaşındaki kıza taciz suçundan şoföre hapis cezası

Ataşehir'de bir ticari taksi şoförü, okulundan evine gitmek için aracına binen 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

07.02.2024 13:12
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Ataşehir'de, okulundan evine gitmek için müşteri olarak aracına binen 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şoföre 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ataşehir'de 30 Eylül 2023 tarihinde 13 yaşındaki İ.Ö. okulda aldığı ek ders eğitimi sonrası evine gitmek için bindiği ticari takside taksi şoförü H.G.(30)'nin sözlü tacizi ile karşı karşıya kaldı. Ailenin şikayeti üzerine şüpheli H.G., emniyet ekiplerince gözaltına alındı. H.G.'cinsel taciz' suçundan hakkında yürütülen tahkikatın ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık H.G. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık H.G.'yi 'Cinsel taciz' suçundan 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de 13 yaşındaki kıza taciz suçundan şoföre hapis cezası - Son Dakika


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