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Ataşehir'de binanın balkonu çöktü - Son Dakika
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Ataşehir'de binanın balkonu çöktü

Ataşehir'de iki katlı bir binanın birinci katında bulunan balkon çöktü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, yolda kimsenin olmaması faciayı önledi. Balkondan düşen molozlar kaldırıma dağılırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

23.01.2024 - 03:48,
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Ataşehir'de binanın balkonu çöktü

İSTANBUL - Ataşehir'de iki katlı bir binanın birinci katında bulunan balkonu çöktü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, yolda kimsenin olmaması faciayı önledi.

Olay, saat 21.30 sıralarında İstanbul Ataşehir ilçesi, Mustafa Kemal Mahallesi, 3004. Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki katlı bir binanın birinci katında yer alan dairenin caddeye bakan balkonu bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Balkondan düşen molozlar kaldırıma dağılırken, balkonun çöktüğü anda kaldırımda kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri emniyet şeridi ile önlem alırken, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olaya tanık olan vatandaşlardan Emrah Karakuş, "Biz buradan geçiyorduk, balkon çökmüş. Deprem oluyor sandık. Binadan kaynaklı sanırım" dedi.

Ataşehir\'de binanın balkonu çöktü
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de binanın balkonu çöktü - Son Dakika


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