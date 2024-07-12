Ataşehir'de Bir Binanın Balkonunda Çıkan Yangın Mahalleyi Sokağa Döktü - Son Dakika
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Ataşehir'de Bir Binanın Balkonunda Çıkan Yangın Mahalleyi Sokağa Döktü

Ataşehir'de bulunan bir binanın birinci katındaki balkonda çıkan yangın, çevre sakinlerini sokağa dökmeye neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı belirtildi.

12.07.2024 22:34
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Ataşehir'de bir binanın birinci katındaki balkonunda çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Olay, saat 21.15 sıralarında Ataşehir Mevlana Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre binanın birinci katındaki balkondan bilinmeyen bir nedenle alevler ve dumanlar yükselmeye başladı. Yangının büyümesi üzerine çevre sakinleri sokağa dökülerek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken olayda, can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ataşehir, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de Bir Binanın Balkonunda Çıkan Yangın Mahalleyi Sokağa Döktü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir'de Bir Binanın Balkonunda Çıkan Yangın Mahalleyi Sokağa Döktü - Son Dakika
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