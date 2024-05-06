Ataşehir'de Esnafın Domates Fideleri Çalındı - Son Dakika
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Ataşehir'de Esnafın Domates Fideleri Çalındı

Ataşehir'de bir kadın, esnafın hobi amaçlı diktiği domates fidelerini çalarak güvenlik kamerasına yakalandı. Esnaf, fidelerin sürekli çalındığını belirterek tepki gösterdi ve hırsızı bulursa kendi cezasını vereceğini söyledi.

06.05.2024 14:11
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Ataşehir'de esnafın hobi amaçlı dikmiş olduğu domates fidelerini çalan kadın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre bir kadın, oto elektrik dükkanının önünde bulunan ve esnaf tarafından dikilmiş olan domates fidelerini tek tek sökerek çaldı. Esnaf ise, hobi olarak diktiği fidelerin bir yıldır düzenli olarak çalındığını belirterek duruma tepki gösterdi. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"İsteseler veririm ama çalmayı tercih ediyorlar"

Fideleri çalınan esnaf Kaan Mangaloğlu, "Yaklaşık bir sene içerisinde burada biz hobi bahçesi oluşturduk. Oradan semizotu fidelerinin komple kökünden söküp alınmıştı. Sorsalar aslında verirdim. Geçtiğimiz günlerde yine domates fideleri kökünden söküp alınmış. Bir tane de değil 4-5 tane fide vardı. Sürekli oluyor, fideleri içeri aldım. Benden gelip isteseler veririm ama komple çalmayı tercih ediyorlar. Şikayetçi olmadım ama kendisini bulursam cezasını ben keseceğim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ataşehir, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de Esnafın Domates Fideleri Çalındı - Son Dakika

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