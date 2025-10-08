Ataşehir\'de Fabrika Yangını

Ataşehir'de mutfak ve banyo malzemeleri üretilen bir fabrikada yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 4 işçiden 1'i hastaneye kaldırıldı. Fabrikadan yükselen yoğun duman ve itfaiyenin müdahalesi dronla görüntülendi. Yangın, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki mutfak ve banyo malzemesi üreten bir fabrikanın çatısında yapılan kaynak çalışması sırasında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm iş yerini sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın sırasında fabrikada bulunan 11 işçiden 4'ü yoğun dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilen işçilerden 3'ü ambulansta ayakta tedavi edilirken, 1 işçi ise hastaneye kaldırıldı.

İŞ YERİNDE BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, fabrikadan yükselen yoğun duman ve itfaiyenin müdahalesi dron ile görüntülendi.