Ataşehir'de Fabrika Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Ataşehir'de Fabrika Yangını

Haberin Videosunu İzleyin
Ataşehir\'de Fabrika Yangını
08.10.2025 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ataşehir\'de Fabrika Yangını
Haber Videosu

İstanbul Ataşehir'de bir fabrikada çıkan yangın için itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ataşehir'de mutfak ve banyo malzemeleri üretilen bir fabrikada yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 4 işçiden 1'i hastaneye kaldırıldı. Fabrikadan yükselen yoğun duman ve itfaiyenin müdahalesi dronla görüntülendi. Yangın, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki mutfak ve banyo malzemesi üreten bir fabrikanın çatısında yapılan kaynak çalışması sırasında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm iş yerini sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın sırasında fabrikada bulunan 11 işçiden 4'ü yoğun dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilen işçilerden 3'ü ambulansta ayakta tedavi edilirken, 1 işçi ise hastaneye kaldırıldı.

İŞ YERİNDE BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, fabrikadan yükselen yoğun duman ve itfaiyenin müdahalesi dron ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Acil Durum, Güvenlik, Ataşehir, istanbul, 3-sayfa, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de Fabrika Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Sumud Filosu’nda alıkoyduğu 15 Türk aktivist İstanbul’a geldi İsrail Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 15 Türk aktivist İstanbul'a geldi
Mısır’a gidiyor Gazze müzakerelerine Türkiye’den üst düzey katılım Mısır'a gidiyor! Gazze müzakerelerine Türkiye'den üst düzey katılım
Süper Lig’de PFDK sevkleri açıklandı Süper Lig'de PFDK sevkleri açıklandı
Gençlerbirliği’nde Başkan Osman Sungur görevini bıraktı Gençlerbirliği'nde Başkan Osman Sungur görevini bıraktı
Donald Trump: Sadece Gazze’de değil, Orta Doğu’da da barışa kavuşma ihtimalimiz var Donald Trump: Sadece Gazze'de değil, Orta Doğu'da da barışa kavuşma ihtimalimiz var
Uçak kazasında ilginç tesadüf: Ölen pilot, son anda arkadaşıyla uçakları değiştirmiş Uçak kazasında ilginç tesadüf: Ölen pilot, son anda arkadaşıyla uçakları değiştirmiş

15:56
Görüntü Türkiye’den: Kocasını kafede başka bir kadınla otururken yakaladı
Görüntü Türkiye'den: Kocasını kafede başka bir kadınla otururken yakaladı
15:28
Gözler Mısır’daki müzakerelerde Hamas’ın Türk askeri teklifine İsrail karşı çıktı
Gözler Mısır'daki müzakerelerde! Hamas'ın Türk askeri teklifine İsrail karşı çıktı
14:18
Efsane kaleci 82 yaşında maça çıktı İşte sonuç
Efsane kaleci 82 yaşında maça çıktı! İşte sonuç
14:09
Operasyon yapılan ünlü isimler Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi
Operasyon yapılan ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi
13:40
7 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı Erdoğan rozetlerini bizzat taktı
7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! Erdoğan rozetlerini bizzat taktı
13:36
AİHM kararına itiraz sonrası Selahattin Demirtaş cephesinden ilk açıklama
AİHM kararına itiraz sonrası Selahattin Demirtaş cephesinden ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2025 16:04:38. #7.13#
SON DAKİKA: Ataşehir'de Fabrika Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.